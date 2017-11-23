На Житомирщині внаслідок пожежі двоє малолітніх дітей опинились у реанімації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 23 листопада по лінії «101» надійшло повідомлення від медиків Чуднівської центральної районної лікарні про те, що напередодні до реанімаційного відділення з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано двох неповнолітніх дітей.

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З’ясувалося, що 22 листопада в селі Великі Коровинці мати залишила вдома двох дітей, - 4-річного сина та 2-річну доньку - та пішла колоти дрова разом із господаркою будинку, у якої тимчасово проживала. В оселі в цей час топилася груба.

За попередньою інформацією, старший хлопчик запалив від неї папір і поніс в кімнату. Зайнялися меблі та речі домашнього вжитку. На порятунок дітей у задимлений будинок кинулася господиня. Непритомних малюків вона знайшла на дивані у сусідній кімнаті, куди вони втекли від вогню, та винесла їх на свіже повітря. Доки жінка з односельцями гасили пожежу, мати разом із сусідами приводили дітей до тями – поливали водою, робили непрямий масаж серця та штучне дихання.

Медики транспортували дітей до лікувального закладу.

Раніше у Київській області згоріли два багатоквартирних будинки.