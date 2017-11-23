У Київській області згоріли два багатоквартирних будинки (відео)

В селі Демидів Київської області згоріли два будинки і пошкоджений третій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

13 квартир зруйновані повністю. Пожежа почалася вночі, тому люди вибігли на вулицю, не встигнувши взяти з собою ні речі, ні документи. Загиблих немає, є інформація про одну потерпілу.

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Рятувальники розбирають конструкції і заливають все водою. Потерпілі звинувачують у всьому електропроводи і недбалість пожежників.

Раніше в Києві сталася велика пожежа на складі магазину "Агромат".