У Київській області згоріли два багатоквартирних будинки (відео)
13:21, 23 листопада 2017Інциденти
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Потерпілі звинувачують у всьому електропроводи і недбалість пожежників.
На Київщині вщент вигоріли два багатоквартирних будинки
В селі Демидів Київської області згоріли два будинки і пошкоджений третій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
13 квартир зруйновані повністю. Пожежа почалася вночі, тому люди вибігли на вулицю, не встигнувши взяти з собою ні речі, ні документи. Загиблих немає, є інформація про одну потерпілу.
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Рятувальники розбирають конструкції і заливають все водою. Потерпілі звинувачують у всьому електропроводи і недбалість пожежників.
Раніше в Києві сталася велика пожежа на складі магазину "Агромат".
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