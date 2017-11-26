Водію, який на смерть збив 13-річного велосипедиста і намагався втекти, загрожує 8 років тюрми

На Сумщині судитимуть водія, який влітку на смерть збив 13-річного велосипедиста і втік із місця дорожньо-транспортної події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, Конотопська місцева прокуратура 24 листопада направила до суду обвинувальний акт стосовно 30-річного водія, який звинувачується у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Згідно із повідомленням, ДТП сталась 1 червня. «Обвинувачений, керуючи технічно справним автомобілем УАЗ Патріот, рухався із селища міського типу Велика Писарівка до смт. Краснопілля. В районі села Землянка Краснопільського району намагався обігнати велосипедиста, однак у цей час хлопець почав повертати ліворуч, відтак опинився під колесами транспортного засобу. З місця події водій автівки втік. Від отриманих травм 13-річний хлопець помер на місці. Знайти машину допомогли друзі потерпілого, які разом з ним каталися на велосипедах. Описаний автомобіль виявили в лісі, неподалік місця події», - повідомили у прес-службі відомства.

За інформацією керівника Конотопської місцевої прокуратури Сергія Сегиди, досудовим слідством зібрано достатньо доказів того, що водій порушив низку вимог Правил дорожнього руху, зокрема не вжив заходів для зменшення швидкості під час об’їзду перешкоди. Водію загрожує покарання - до 8 років позбавлення волі.

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