У Києві сталася масштабна п'яна ДТП, свідки хотіли влаштувати самосуд над водієм (фото)

У столиці на проспекті Перемоги вночі сталася п'яна ДТП з постраждалими. Ця історія почалася ще на Житомирській трасі, пише на своїй сторінці у Facebook dtp.kiev.ua.

Там фуру Volvo зупинили поліцейські для перевірки. Як з'ясувалося, водій Віктор був п'яний. Правоохоронці склали протокол. Пізніше на місце приїхав поручитель, запевнив, що Віктор більше не сяде за кермо, а фуру поведе інша людина.

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"Після оформлення транспорт і чоловіків відпустили. Але Віктор знову опинився за кермом. У столиці на проспекті Перемоги чоловік не впорався з керуванням і по дотичній врізався в припаркований евакуатор, а потім на повній швидкості в автомобіль Toyota служби таксі. Кінцевим пунктом зупинки Volvo стало дерево", - йдеться у повідомленні.

Водій Toyota отримав важкі травми хребта і був терміново госпіталізований.

"Свідки ледь не влаштували самосуд. Приїхала поліція. Потім Віктор обрав іншу тактику й почав прикидатися дурником. Від тесту на драгері відмовився", - зазначили в dtp.kiev.ua.

Як повідомляв УНІАН, у Києві п'яна жінка випала з авто і почала засинати прямо на асфальті перед копами.