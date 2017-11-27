У Києві школяр встромив матері ножа у груди - ЗМІ

У Києві 16-річний учень загальноосвітньої школи під час сварки вдарив матір ножем у груди.

Випадок стався у ніч на неділю, 26 листопада, у Дніпровському районі столиці. 40-річна жінка отримала тяжкі травми, проте залишилася жива і була госпіталізована, передає "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

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Обставини події встановлюються, поліція проводить розслідування.

У разі, якщо вина підлітка буде доведена, він може понести відповідальність за ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), а це від п'яти до восьми років в'язниці.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада в Солом'янському районі столиці на вулиці Нововокзальній у квартирі була знайдена мертвою 15-річна дівчина з ножем у грудях.