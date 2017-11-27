Фура влетіла у спальню подружжя: на Львівщині вантажівка в’їхала у паркан та будинок (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Зимній Воді на трасі Львів – Шегині. Водій вантажівки зіткнувся з автомобілем Honda, протаранив цегляний паркан та врізався у приватний житловий будинок. Про це пише Zahid.net.

За словами інспектора патрульної поліції, який прибув на місце пригоди, водій фури не дотримався безпечної швидкості та дистанції і здійснив зіткнення.

«Жінка-водій автомобіля Honda казала попередньо, що вона зупинилась на світлофорі, відчула удар у задню частину автомобіля після чого, внаслідок удару, в’їхала в паркан. Водій вантажного автомобіля каже, що він пригальмовував – не впорався з керуванням», – розповів інспектор патрульної поліції.

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Водійку автомобіля Hondа одразу шпиталізували. Однак, за словами її чоловіка, її життю нічого не загрожує. У неї шок та подряпини на руках.

У момент аварії мешканців будинку не було вдома.

«Ми всі були на роботі. Фура влетіла у кімнату, де я з дружиною сплю. Пошкодився паркан, брама, стежка, якою я кожного дня ходжу на роботу. І фасад пошкоджений. А чи всередині є якісь тріщини не знаю, бо там шпалери», – розповів мешканець будинку Маркіян Копійчак.

Раніше повідомлялося, що у Києві автомобіль в'їхав в магазин, ледь не розчавивши жінку з дитиною.