Фура влетіла у спальню подружжя: на Львівщині вантажівка в’їхала у паркан та будинок (фото)
За попередньою інформацією, водій не дотримався безпечної відстані та зачепив також інше авто.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у Зимній Воді на трасі Львів – Шегині. Водій вантажівки зіткнувся з автомобілем Honda, протаранив цегляний паркан та врізався у приватний житловий будинок. Про це пише Zahid.net.
За словами інспектора патрульної поліції, який прибув на місце пригоди, водій фури не дотримався безпечної швидкості та дистанції і здійснив зіткнення.
«Жінка-водій автомобіля Honda казала попередньо, що вона зупинилась на світлофорі, відчула удар у задню частину автомобіля після чого, внаслідок удару, в’їхала в паркан. Водій вантажного автомобіля каже, що він пригальмовував – не впорався з керуванням», – розповів інспектор патрульної поліції.
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Водійку автомобіля Hondа одразу шпиталізували. Однак, за словами її чоловіка, її життю нічого не загрожує. У неї шок та подряпини на руках.
У момент аварії мешканців будинку не було вдома.
«Ми всі були на роботі. Фура влетіла у кімнату, де я з дружиною сплю. Пошкодився паркан, брама, стежка, якою я кожного дня ходжу на роботу. І фасад пошкоджений. А чи всередині є якісь тріщини не знаю, бо там шпалери», – розповів мешканець будинку Маркіян Копійчак.
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