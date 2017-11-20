У Києві автомобіль в'їхав в магазин, ледь не розчавивши жінку з дитиною
14:52, 20 листопада 2017Інциденти
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Машина мало не влетіла в жінку з дитиною. Вони встигли відскочити за кілька секунд до аварії.
Причиною ДТП стало перевищення швидкості автомобілем / Інформатор
В Оболонському районі Києва автомобіль Lanos врізався в магазин, який знаходиться біля зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє "Інформатор".
Аварія сталася на перехресті вулиці Полярної і Калнишевського.
Як повідомляється, причиною ДТП стало перевищення швидкості автомобілем. Крім того, машина ледь не влетіла в жінку з дитиною. Вони встигли відскочити за кілька секунд до аварії. Водія забрала швидка допомога.
Як повідомляв УНІАН, у Києві водій врізався в огорожу і втік, залишивши документи і навіть не закривши авто.
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