Трагедія в Одеській області: під час пожежі загинули двоє маленьких дітей

У селі Старокозаче Білгород-Дністровського району Одеської області сьогодні під час пожежі загинули двоє малолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«До Білгород-Дністровського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що в селі Старокозаче в житловому будинку сталася пожежа», - зазначили в главку.

На місце події прибули фахівці ДСНС і слідчо-оперативна група поліції, яка розпочала роботу після локалізації пожежі.

«Встановлено, що внаслідок пожежі двоє дітей 4 і 2 років, які перебували в будинку, загинули. Мати дітей була відсутня, батько перебуває на заробітках в Одесі», - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом матеріали зареєстровано в установленому законом порядку. Проводиться перевірка, встановлюють обставини і причини трагедії.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, о 13:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Старокозачому на вулиці Пушкіна сталося загоряння літньої надвірної споруди. Зазначається, що до місця події пожежно-рятувальному підрозділу довелося добиратися 40 км.

Після прибуття на місце НП рятувальниками було встановлено, що пожежа ліквідована співробітниками пожежно-сторожової охорони села і місцевим населенням.

«Під час гасіння пожежі виявлено двоє загиблих дітей - чотирирічну дівчинку і дворічного хлопчика», - розповіли в главку.

Пожежу о 14:15 було ліквідовано на площі 30 кв. м. У результаті вогнем пошкоджено вхідні двері, меблі та особисті речі. Передбачувана причина пожежі - використання саморобного обігрівача.

Як повідомляв УНІАН, на Рівненщині внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули двоє неповнолітніх дітей.