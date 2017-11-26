Внаслідок пожежі на Рівненщині загинули дві дитини

На Рівненщині 26 листопада близько 2-ої години ночі внаслідок пожежі в житловому будинку селища міського типу Рокитне загинули двоє неповнолітніх дітей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник прес-служби Головного управління ДСНС України у Рівненській області Дмитро Мельник, загиблими є двоє братів - 2012 та 2013 років народження.

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Він зауважив, що вірогідна причина виникнення пожежі - дитячі пустощі з вогнем.

За інформацією відділу комунікації поліції Рівненської області, увечері 25 листопада 38-річний батько загиблих дітей через сварку з дружиною поїхав до матері, яка проживає у цьому ж селищі. Матір залишила дітей та пішла з дому у власних справах, замкнувши їх у будинку.

Поліцейські за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дітьми розпочали досудове розслідування за статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.