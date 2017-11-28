У Львові водій легковика в’їхав у"швидку" і збив фельдшера на місці іншої ДТП

У Львові після зіткнення двох легковиків у ДТП потрапила й карета швидкої допомоги, яка приїхала на місце події – травмовано двоє осіб. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, передає ZIK.

Перша дорожньо-транспортна пригода сталась 27 листопада о 21.20 на шляхопроводі, що на проспекті Червоної Калини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хюндай Акцент», 32-річна мешканка Львова, не впоралась з керуванням та зіткнулась з автомобілем «Санг Йонг», яким керував 40-річний львів’янин. Внаслідок зіткнення жінка-водій отримала тілесні ушкодження.

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На місце події прибула карета швидкої медичної допомоги. О 21.30, коли лікарі оглядали потерпілу, водій автомобіля «Мерседес», 19-річний львів’янин, скоїв наїзд на фельдшера, який стояв біля карети швидкої, після чого зіткнувся з самою каретою. Унаслідок ДТП з діагнозом «перелом гомілки» медик, 54-річний мешканець Львова, був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортних пригод, відкрито кримінальне провадження.

Раніше під Києвом водій позашляховика наїхав на жінок і втік.