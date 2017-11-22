В Києві восьмирічний хлопчик лупцює однолітків, вчителів та керівництво школи: відкрито 12 кримінальних справ

Сьогодні, 22 листопада, до школи №247 Деснянського району, що у місті Києві, не прийшов на уроки цілий клас. Таким чином, батьки учнів 2-Б класу бойкотують проти восьмирічного Артура, який протягом півтора року тероризує школярів та навіть вчителів. Мама одного з учнів 2-Б класу Наталя Кулачок розповіла ТСН.ua подробиці інциденту.

Через агресивну поведінку та побиття у школі від початку навчального року поліцією відкрито вже 12 кримінальних проваджень. Чи не щодня до закладу приїждають поліцейські, аби скласти новий протокол та зняти побої з постраждалих.

Батьки б’ють на сполох та звертаються до усіх інстанцій, проте ситуація не змінюється.

За її словами, Артур – дуже агресивний хлопчик та кожного дня систематично тероризує, наносить тілесні ушкодження учням, вчителям класу і навіть керівництву школи, тому батьки вирішили просто не пускати дітей на навчання.

“Вже протягом півтора року, відтоді, як наші діти пішли до першого класу, з нами вчиться неадекватний хлопчик, який лупцює дітей та чинить на них психологічний тиск. Цього року все стало ще гірше, оскільки, крім дітей, він почав вже займати і вчителів, і керівництво школи. Тобто у цього восьмирічного хлопчика зовсім немає ніяких пріоритетів і ієрархії”, – розповідає Наталя.

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Спочатку батьки намагалися поговорити та вплинути на батька Артура, проте він не реагує і вважає всі звинувачення необґрунтованими і неправдивими.

Хлопчик – напівсирота, у нього померла мама і він виховується у родині батьком та бабусею. Позиція родини – вони воюють з усім світом. Вони вважають, що всі на них наговорюють та все наклеп, вони судяться з усіма та кажуть, що все неправда.

Батьки зверталися вже до всіх інстанцій: керівництва школи, Управління освіти Деснянського району, районного сектору ювенальної превенції в Деснянському районі. Проте ніхто не може нічого зробити, тому що без дозволу батька на неповнолітню дитину вони ніяк не можуть вплинути, а батько його не надає.

“Наразі, через день до нас поліція приїжджає до школи, тому що цей хлопчик усіх лупцює і зриває уроки. Як доказ є всі відео та фото. Ми навіть у класі встановили відеоспостереження, але це все одно ніяк його не зупиняє. Мало того, що діти не можуть нормально навчатися, так вони щодня приходять з новими синцями та всі залякані сидять. У діток навіть модель поведінки змінилася, тому що вони завжди перебувають у жаху та стресі”, – додала Наталя.

21 листопада відбувся черговий інцидент за участю хлопчика-розбишаки. До школи була викликана поліція, яка оформила протокол про побиття восьми учнів.

Після цього, батьками був написаний колективний лист у всі інстанції про те, що поки не буде забезпечено нормальне навчання та безпеку для дітей, учнів до школи не пускатимуть.

В п’ятницю, 17 листопада, відбулися збори 2-Б класу з ювенальною превенцією Деснянського району. Про це також був повідомленний батько цього хлопчика, але він не з’явився.

“Ми ходили на прийом до начальника сектору ювенальної превенції, де нам пообіцяли закріпити за нами поліцейського, який буде контролювати весь цей процес у школі. Проте цього не відбулося, тому ми самі на вихідних встановили у класі камери спостереження. Ще в понеділок він поводився більш-менш нормально, але вчора його навіть камери не зупинили”, – каже Наталя.

Батьки в такому відчаї, що між собою домовилися чергувати по черзі в класі, щоб контролювати ситуацію.

Директор також не стоїть осторонь і намагається вплинути на ситуацію. Вона внесла зміни про догани до статуту школи, щоб мати повноваження перевести цю дитину до іншої школи, проте для цього необхідний дозвіл батька.

Наталя додає, що є відео, на якому Артур лупцює вчительку, яка собою прикриває дітей: “Він там замахувався і ногами бив її по руках. Вона зараз досі вся в синцях ходить”. У деяких дітей після побиття були навіть струси мозку.

“Я вважаю, що все це в сім’ї, тому що дитина не бачить іншої моделі поведінки. Батько говорить, що, якщо школа не може впоратися, то це – некомпетентна школа. Він каже, що якщо він заводить дитину до школи, тоді школа має відповідати за безпеку всіх учнів і що, взагалі, він ні до чого. Він не допускає свою дитину до психологічної експертизи, щоб перевести, можливо, до якоїсь спеціальної школи”, – каже мати одного з учнів.

Батьки зверталися до опікунської ради та соціальної служби. Проте досі немає ніяких результатів.

“Батько б’є Артура, тому хлопчик боїться тільки свого батька. Навіть були випадки, коли він його просто у школі лупцював. Для дитини не існує будь-яких авторитетів, крім батька, якого він страшно боїться”, – розповіла Наталя.

Директор школи Тетяна Вишневська, відмовилася телефоном коментувати інцидент, лише додала, що повідомила про це в органи управління, в адміністрацію і начальнику РВВС (районне відділення внутрішніх справ). "Я написала заяву, що сьогодні діти не прийшли до школи. А все інше вже не по телефону, лише при особистій зустрічі”.

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