На Житомирщині внаслідок ДТП загинула громадянка Аргентини, її чоловіка госпіталізовано

У Житомирській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоді загинуло двоє людей, серед яких громадянка Аргентини, ще одну особу госпіталізовано. Як повідомляє ГУ Нацполіції у Житомирській області, ДТП сталася 6 грудня близько 22.35 на 144 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Кам’янки Житомирського району.

Зазначається, що в аварію потрапив автомобіль «Сітроен», в якому їхало подружжя громадян Аргентини та водій-перекладач. Їх транспортний засіб зіткнувся з вантажівкою «Рено Магнум», водій якої не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. У результаті від отриманих травм загинули водій та пасажирка легковика, її чоловіка госпіталізовано.

За попередньою інформацією, 61-річний водій автомобіля «Рено Магнум», рухаючись у напрямку Новоград-Волинського, не впорався з керуванням транспортним засобом та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з «Сітроен».

Керманич легковика, 47-річний киянин, та 39-річна пасажирка, громадянка Аргентини, від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще один пасажир, 38-річний громадянин Аргентини, отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

На місці події працювали патрульні, слідчо-оперативна група Житомирського відділення поліції та слідчі відділу розслідування ДТП Слідчого управління ГУНП.

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За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування всіх обставин події. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Водія вантажівки, жителя Львівської області, затримано відповідно до ст. 208 (затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.​

Раніше у Дніпрі маршрутка збила чоловіка на пішохідному переході.