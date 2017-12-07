В Одесі загорівся трамвай з пасажирами, є постраждалі (фото, відео)

У Суворовському районі Одеси сьогодні загорівся трамвай з пасажирами, є постраждалі. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, близько 18.00 в районі оздоровчого дитячого комплексу «Молода гвардія» сталося загоряння трамвая.

«За попередніми даними, сталося загоряння електропроводки. В результаті події 7 людей звернулися до медиків за допомогою. У людей - ознаки отруєння чадним газом, також травми м'яких тканин, отриманих при поспішній евакуації - виникла тиснява у дверях», - повідомили в прес-службі.

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На місці працюють рятувальники і відповідні комунальні служби. Обставини події будуть з'ясовані в ході спеціальних перевірок експертами.

У прес-службі мерії повідомили, що загорілася кабіна водія.

«Побачивши дим, люди намагалися розбити скло до відкриття дверей. Після того, як водій відкрив двері, всі вийшли. У лікарню доставлено 6 осіб. Залишилося троє на дообстеження», - повідомили в прес-службі.

За словами очевидців, у вагоні, що прямував за маршрутом №7, після загоряння почалася паніка, деякі пасажири, намагаючись вибратися через розбите скло, порізалися.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на ходу загорівся тролейбус.