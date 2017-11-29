У Харкові на ходу загорівся тролейбус (відео)
21:52, 29 листопада 2017Інциденти
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На момент займання у тролейбусі було кілька пасажирів. Водій оперативно вивів на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно.
Інцидент стався близько 18:30 / скріншот
Увечері в середу, 29 листопада, у Харкові сталася пожежа в тролейбусі 31 маршруту під час руху на Салтівському шляхопроводі.
Як повідомив директор департаменту зв'язків з громадськістю та інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко, на момент займання в тролейбусі було кілька пасажирів. Водій оперативно вивів на вулицю і намагався загасити вогонь самостійно.
"Сталося це в районі 18:30. Тролейбус був практично порожній, вже йшов у депо", - розповів він на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Чернівцях просто на ходу ледь не загорівся тролейбус.
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