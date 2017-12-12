У Києві на заправці четверо чоловіків відгамселили АТОшника й втекли (відео)

У столиці на заправці БРСМ невідомі побили чоловіка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua, публікуючи відповідне відео.

"Сьогодні, 12.12.17 о 12-ій годині чотири бики з цієї машини побили на заправці БРСМ, що на окружній дорозі, АТОшника", - йдеться у повідомленні.

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На відеозаписі видно, як легковий автомобіль Daewoo виштовхує від колонки мікроавтобус. Після цього чоловіки відчиняють його двері, витягують водія та починають гамселити. Нападники втекли до приїзду поліції та "швидкої".

Як повідомляв УНІАН, у кінці листопада у Києві пасажир відмовився оплатити проїзд у таксі і почав сварку, після чого вдарив водія по голові, зірвав з лобового скла відеореєстратор і зник.