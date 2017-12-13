Трагедія у Кропивницькому: мати вбила свою доньку кухонною сокирою - ЗМІ

У Кропивницькому вручать підозру в скоєнні вбивства матері вбитої 12-річної Катерини Добродій. За попередньою версією, вона завдала удар своєї дочки кухонною сокирою, повідомляють джерела ТСН в правоохоронних органах.

Після цього жінка відвезла дитину в лісосмугу. Камери відеоспостереження на одній із автозаправних станцій зафіксували, як машина заїжджала в ліс.

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Слід зазначити, що весь час жінка вдавала, що вела пошуки своєї дитини. Вона водила батьків, правоохранительй, волонтерів по інших місцях, поки тіло дочки було в лісі.

Катерину Добродій планують поховати в четвер, 14 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 12-річна Катерина Добродій пропала в п'ятницю, 8 грудня. Дівчинка пішла в школу, але навчальний заклад не дійшла. Дівчинку шукали кілька днів. Вчора, 12 грудня, у селі Обознівка Кіровоградського району знайшли її тіло.

Поліція підозрює у вбивсті дівчини її власну матір.