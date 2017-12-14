У Дніпрі біля суду підірвали автомобіль прокурора (фото, відео)

16:55, 14 грудня 2017
Інциденти
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Прокурор виступав стороною звинувачення у справі про поліцейських, яких зловили на хабарі.

Постраждалих в пригоді немає / ТСН

 У Дніпрі поліція встановлює обставини загоряння автомобіля співробітника обласної прокуратури.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, інформація про загоряння автомобіля «Мерседес» біля будівлі Амур-Нижньодніпровського суду надійшла до поліції сьогодні о 14.30.

Наразі на місці події працює оперативно-слідчої група та вибухотехніки. Триває огляд місця події, причини загоряння автомобіля встановлюються.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області, загоряння автомобіля відбулося в той час, коли його власник, співробітник обласної прокуратури знаходився у приміщенні суду.

У відомстві зазначили, що прокурор на суді підтримує державне обвинувачення стосовно співробітника поліції, якого підозрюють в отриманні хабара.

За інформацією ТСН, попередньо вважають ймовірною причиною – вибух гранати.

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