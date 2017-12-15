У Києві сталася масштабна ДТП з евакуатором, є постраждалі
08:56, 15 грудня 2017Інциденти
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У евакуатор, який приїхав на місце ДТП, на повній швидкості врізався Mercedes.
Першими зіткнулися BMW і Renault / dtp.kiev.ua
На проспекті Ватутіна в Києві сталася подвійна ДТП, в наслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
На початку зіткнулися BMW і Renault. Приїхала поліція і почала оформляти ДТП. Потім у евакуатор на повній швидкості боком врізався Mercedes.
Обломк машин розкидало на десятки метрів / dtp.kiev.ua
В результаті травми отримали 2 людини - пасажири Mercedes, допомога медиків надана на місці. Уламки машин були розкидані на кілька десятків метрів.
Як повідомляв УНІАН, у Києві авто серед білого дня збило на смерть пенсіонерку.
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