У Києві сталася масштабна ДТП з евакуатором, є постраждалі

На проспекті Ватутіна в Києві сталася подвійна ДТП, в наслідок чого постраждали дві людини. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

На початку зіткнулися BMW і Renault. Приїхала поліція і почала оформляти ДТП. Потім у евакуатор на повній швидкості боком врізався Mercedes.

В результаті травми отримали 2 людини - пасажири Mercedes, допомога медиків надана на місці. Уламки машин були розкидані на кілька десятків метрів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві авто серед білого дня збило на смерть пенсіонерку.