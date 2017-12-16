У Кременчуці пікет кафе активістами "Нацкорпуса" закінчився бійкою з поліцією (відео)

У Кременчуці Полтавської області між поліцейськими і активістами партії «Національний корпус» сталася бійка. Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці активісти «Нацкорпуса» прийшли пікетувати кафе на бульварі Пушкіна, яке, на їхню думку, незаконно побудоване на території скверу.

Кілька десятків активістів, в основному в масках, спробували обмалювати фасад будівлі і наклеїти на нього плакати. Поліцейські перешкоджали їм і заявили, що такї дії незаконні.

Спочатку акція проходила практично без сутичок. Хоч то в одному місці, то в іншому виникали словесні перепалки, але силу і спецзасоби ніхто не застосовував.

Один з активістів заявив, що місцеві депутати хочуть узаконити кафе, побудоване в сквері, тому вони прийшли висловити протест проти таких намірів.

Читайте такожУ Києві активісти зірвали написання диктанту з російської мови

Активісти приклеїли на будівлю кафе кілька плакатів. Після цього вони запалили фаєри і вирішили піти. Однак з тильного боку кафе залишилися кілька осіб, які лаялися матом і всіляко провокували патрульних. Один з активістів застосував силу. В якийсь момент патрульні попросили їх припинити порушувати порядок, але у відповідь пролунали погрози. Патрульні вирішили затримати активіста. Тоді учасники пікету вирішили відбити свого товариша. З криками: «Наших забирають!» вони накинулися на патрульних. У відповідь поліцейські застосували спецзасоби - газові балончики. Почалася бійка. При цьому одного з активістів все ж затримали і відвезли до районного відділу поліції.

Активісти потім вирішили їхати пікетувати райвідділ.

Орендар кафе Сергій Кулинич заявив, що заклад має всі необхідні документи і побудований законно.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня активісти "Маршу за імпічмент" розтрощили вітрини магазину Roshen на Хрещатику.