Аграрії заблокували дороги в Умані та Корці (фото)

В Умані Черкаської області та місті Корець Рівненськой області перекрили траси. Про це у себе на сторінці в Facebook повідомив експерт аграрного ринку Денис Марчук.

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Як повідомляється, на цей крок аграрних виробників штовхає податкова політика, оскільки вона, прийнята парламентом правка № 180, «позбавить аграріїв права на бюджетне відшкодування ПДВ при експорті соняшнику, сої, ріпаку, що завдасть шкоди в розмірі 10-16 мільярдів гривень»

За його інформацією в акції беруть участь близько 50 одиниць техніки сільського господарства.

При цьому акцію протесту він анонсував ще вчора, вказавши, що вона буде носити попереджувальний характер.