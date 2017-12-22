На Житомирщині рятувальники звільнили із снігового замету маршрутний автобус з пасажирами

15:41, 22 грудня 2017
Інциденти
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Боротьба з негодою в області триває, через ожеледицю  маршрутний автобус занесло у сніговий замет на узбіччі і він не зміг продовжити  рух.

На Житомирщині   рятувальники  звільнили зі снігового замету маршрутний автобус з пасажирами. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Житомирській області. Як зазначається у повідомленні,  через погіршення погодних умов на території Житомирщини упродовж доби рятувальники вилучили зі снігових заметів вісім  транспортних засобів.

Так, 21 грудня о 13:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Карабчиїв Ружинського району  через ожеледицю  маршрутний автобус занесло у сніговий замет на узбіччі і він не зміг продовжити  рух. У салоні перебувало 15 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. За допомогою тросу та пожежного автомобіля рятувальники відбуксирували автобус на проїжджу частину дороги, а далі він зміг продовжити рух самостійно.

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Також   о 15:18 того ж дня  ружинські рятувальники залучалися до надання допомоги у заторі, що виник на трасі "Кременець -Біла Церква" поблизу села  Мовчанівка Ружинського району. Там дві вантажівки перекрили рух транспорту, через що утворився затор довжиною близько 1 км, куди потрапило близько 90 автівок. І тут рятувальники забезпечували  вільних рух транспорту. 

Подібні аварійно-рятувальні роботи також були проведені в у Бердичеві, у селі  Довжик під Житомиром, а також   у селі  Середи Ємільчинського району. Там було вилучено із снігових заметів 3 вантажівки.

Боротьба з негодою в області триває.

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