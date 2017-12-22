На Житомирщині рятувальники звільнили із снігового замету маршрутний автобус з пасажирами

На Житомирщині рятувальники звільнили зі снігового замету маршрутний автобус з пасажирами. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС України у Житомирській області. Як зазначається у повідомленні, через погіршення погодних умов на території Житомирщини упродовж доби рятувальники вилучили зі снігових заметів вісім транспортних засобів.

Так, 21 грудня о 13:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Карабчиїв Ружинського району через ожеледицю маршрутний автобус занесло у сніговий замет на узбіччі і він не зміг продовжити рух. У салоні перебувало 15 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав. За допомогою тросу та пожежного автомобіля рятувальники відбуксирували автобус на проїжджу частину дороги, а далі він зміг продовжити рух самостійно.

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Також о 15:18 того ж дня ружинські рятувальники залучалися до надання допомоги у заторі, що виник на трасі "Кременець -Біла Церква" поблизу села Мовчанівка Ружинського району. Там дві вантажівки перекрили рух транспорту, через що утворився затор довжиною близько 1 км, куди потрапило близько 90 автівок. І тут рятувальники забезпечували вільних рух транспорту.

Подібні аварійно-рятувальні роботи також були проведені в у Бердичеві, у селі Довжик під Житомиром, а також у селі Середи Ємільчинського району. Там було вилучено із снігових заметів 3 вантажівки.

Боротьба з негодою в області триває.