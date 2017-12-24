В багатоповерхівці в Дніпрі прогримів вибух: поранена поліцейська (фото, відео)

У Дніпрі в 9-поверхівці стався вибух, в результаті якого постраждала співробітниця поліції.

Інцидент стався приблизно о 5:30 ранку 24 грудня в 9-поверховому багатоквартирному будинку на вулиці Данила Галицького.

Як пише місцеве видання "Інформатор", за попередньою інформацією, причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій.

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Жінка, яка є співробітницею поліції, вранці заходила в свою квартиру і в той час спрацювала вибухівка, яка була закладена під дверима.

В результаті вибуху поліцейська отримала осколкові поранення по всьому тілу, оскільки вибуховий пристрій був начинений цвяхами й іншими дрібними деталями.

Вибуховою хвилею у всьому під'їзді вибило вікна.

Постраждалу забрала швидка. В якому стані вона знаходиться поки невідомо.