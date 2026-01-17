США звинуватили Європу в надмірній реакції на плани Трампа захопити Гренландію

Європейцям не слід надто бурхливо реагувати на захоплення їхньої території, кажуть американці.

Європа "схильна реагувати надто бурхливо" на бажання президента США анексувати Гренландію, що входить до складу Данського Королівства. Про це в інтерв'ю Fox News заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

За його словами, американська анексія острова - це "питання між Сполученими Штатами, Данією і Гренландією".

Дипломат заявив, що географічне положення Гренландії робить її центральним елементом американської оборони, і насправді це було очевидно вже давно.

"Оскільки лід тане, а шляхи в Арктиці відкриваються, безпека Арктики, а значить, і безпека Гренландії, яка є північним флангом континентальної частини Сполучених Штатів, має вирішальне значення", - сказав Вітакер.

Дипломат запевнив, що питання приналежності Гренландії можна вирішити без ескалації.

"Європа іноді схильна реагувати занадто бурхливо щоразу, коли на обговорення виноситься якесь питання. Це одна з тих речей, де повинен переважати здоровий глузд", – сказав Вітакер.

Як писав УНІАН, європейські політики і частина американських законодавців вважають, що претензії Трампа на Гренландію підривають єдність НАТО, відволікають увагу від війни Росії проти України і грають на руку Володимиру Путіну, посилюючи внутрішні протиріччя в Альянсі.

Європейські чиновники і критики в США називають аргументи Трампа необґрунтованими, нагадуючи, що США вже мають військові бази на острові і давно співпрацюють з Данією в сфері безпеки без зміни суверенітету. Риторика президента сприймається як допомога Кремлю в ослабленні західних альянсів, а ідея анексії викликає різкий опір як в Європі, так і серед республіканців у Конгресі.

