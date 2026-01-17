В України буде тільки один шанс: Кім розкрив, чого чекати у 2026 році

Він вважає, що беручи до уваги досвід відбудови Німеччини, Україна теж має шанс повторити успіх.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Кім очікує, що в 2026 році війна в Україні припиниться і почнеться відбудова країни.

Свої сподівання Кім висловив в інтерв'ю телеведучій Наталії Мосейчук. Він вважає, що беручи до уваги досвід відбудови Німеччини після Другої світової, Україна теж має шанс повторити успіх.

"У 2026 я очікую зупинку війни, виборів, реалізацію плана Маршала по Україні. У нас буде один шанс, коли в Україну приїдуть інвестори, і його не можна прогавити", - вважає очільник ОДА.

Кім прогнозує, що після завершення війни в Україну приїде багато іноземних інвесторів і буде дивитися, куди вкласти свої гроші, які стартапи купити.

"Зараз вже є інтерес до зброї, воєнних технологій, але під час війни вони його не реалізують", - зазначив він.

Кім вважає, що цей шанс Україна має використати на повну і відновити і зробити сильною свою економіку.

"Нам треба не прогавити цей час. Не прогавити з точки зору роботи, корупції, щоб не було такого, що вони приїхали і поїхали звідси", - сказав Кім.

Відновлення України

3 січня премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, скільки грошей потребує Україна для відновлення економіки. Вона зазначила, що за сьогоднішніх обставин фінансові потреби України на наступне десятиліття величезні - це $800 млрд.

А 7 січня на Заході розповіли, хто відновлюватиме Україну після війни. Там навіть зауважили, що відновлення енергетичної системи України вже розпочалося, незважаючи на удари російських окупантів.

