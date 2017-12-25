В Одесі чоловік з оголеним торсом намагався на Peugeot заїхати в супермаркет (фото)

В Одесі сьогодні затримано неадекватного напівголого водія, який намагався на автомобілі заїхати в супермаркет. Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Одеси, НП сталася в центрі Одеси - на перетині вулиць Старопортофранківській та Тираспільській. Порушивши Правила дорожнього руху, водій автомобіля Peugeot зіштовхнувся з автомобілем «ВАЗ». Зазначається, що водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, і, за словами очевидців, перед зіткненням розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет. На чоловікові були тільки штани і взуття, верхня частина тіла - повністю оголена.

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Пізніше його зупинив екіпаж патрульної поліції вже в іншому районі міста - на вулиці Чорноморського козацтва.

На 26-річного водія Peugeot інспектори склали протоколи за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) і за ст. 130 КУпАП (керування в стані сп'яніння), ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної події), ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування). У чоловіка вилучено водійське посвідчення, проводиться відповідна перевірка.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Львові п'яний водій допивав із другом пиво, поки патрульні оформлювали на нього протокол