У Вишневому водій під наркотиками збив на тротуарі жінку та 11-річну дівчинку

У місті Вишневе, що під Києвом, двоє грузинів під впливом наркотиків виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Наразі мати та її півторарічний малюк знаходяться в лікарні, школярка отримала тілесні ушкодження і також перебуває під пильним наглядом медиків, повідомили у поліції.

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Автомобіль з іноземними номерами, який зупинився на червоне світло світлофора, викликав підозру у патрульних поліцейських. Правоохоронці вирішили перевірити документи – в салоні було двоє. Побачивши поліцейських, водій іномарки на заборонений сигнал світлофора виїхав на зустрічну смугу та почав тікати. Попереду підозрювані помітили автомобіль державної служби охорони. Намагаючись сховатися від поліцейських, машина виїхала на тротуар, де і сталася трагедія.

Розлучений натовп свідків ледь не вчинив самосуд. Двох іноземців поліцейські затримали згідно ст.208 КПК України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Зловмисниками виявилися громадяни Грузії, які вже неодноразово мали проблеми із законом. Один з них на даний час перебуває під слідством за численні крадіжки барсеток. Результати медичної експертизи довели, що чоловіки на момент аварії знаходилися під впливом важких наркотиків.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі чоловік з оголеним торсом намагався на Peugeot заїхати в супермаркет.