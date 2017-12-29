В Івано-Франківській області батько протягом року ґвалтував 14-річну доньку
Чоловік систематично здійснював фізичне розбещення чотирнадцятирічної доньки, а в подальшому, застосувавши психологічне насильство та скориставшись її безпорадним станом, ґвалтував.
В Івано-Франківській області затриманий 36-річний батько впродовж року ґвалтував свою 14-річну доньку.
Про це УНІАН повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області, яка здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактом розбещення та зґвалтування неповнолітньої.
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Встановлено, що 36-річний мешканець Івано-Франківська, який систематично здійснював фізичне розбещення своєї чотирнадцятирічної доньки, а в подальшому, застосувавши психологічне насильство та скориставшись її безпорадним станом, ґвалтував.
27 грудня зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України та наразі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 156 («Розбещення неповнолітніх»), ч. 3 ст. 152 («Зґвалтування») Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.