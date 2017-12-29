Газ, димові шашки й підпалені шини: у Києві почубилися активісти й охоронці будівництва (фоторепортаж, відео)

Каменюки, газ і димові шашки літали елітним районом Києва, у приватному секторі на вулиці Мічуріна, 44.

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Два десятки активістів вигукували, що земля захоплена незаконно. Доводили, що є рішення суду, яке забороняє спорудження 7-поверхівки.

А потім вони підпалили шини й закидали захисників забудови камінням. Ті відбивалися сльозогінними балончиками та водою з брандспойтів. При цьому поліція просто спостерігала й не втручалася.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді в Святошинському районі Києва сталися сутички між жителями багатоповерхівок і охороною будівельного майданчика.