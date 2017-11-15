Газові балончики та фаєри: у Києві сталися сутички між охороною забудовника та активістами (відео)

У Києві надвечір сталися сутички між жителями багатоповерхівок і охороною будівельного майданчика, котрий виник напередодні вранці.

Люди протестували проти забудови, однак не змогли повалити паркан, який з’явився посеред скверу на вулиці Львівській у Святошинському районі столиці, йдеться в сюжеті ТСН.

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Намаганням знести огорожу перешкодили молодики спортивної зовнішності, котрі застосували проти місцевих жителів газові балончики. Свої дії охоронці пояснили тим, що захищають приватну власність. Присутність цих людей активісти зустріли скандуванням "Ганьба!". Внаслідок сутичок одну людину госпіталізовано.

Активісти з числа жителів прилеглих будинків розповіли, що забудовник намагався розпочати роботи у сквері ще в серпні, але паркан встановив лише тепер. З їх слів, викликані працівники столичного благоустрою зафіксували факт порушення протоколом. Натомість адвокат забудовника переконує, що всі необхідні документи для робіт у нього є.

Досягти згоди сторони наразі не спромоглися, тож учасники протестної акції та охоронці паркану планують лишатися на місці до ранку. Поряд чергують поліцейські та медики швидкої допомоги.