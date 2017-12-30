У Львові соцслужбовець застосував зброю проти батька, який не хотів повертати сина до притулку (відео)
05:25, 30 грудня 2017Інциденти
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За версією соцпрацівника, п'яний чоловік почав його бити і довелося застосувати травматичний пістолет.
Чиновник прийшов дізнатися, чому дитину вчасно не повернули до притулку. Батько не хотів віддавати сина. А далі свідчення обох різняться - соцпрацівник запевняє, що п'яний чоловік почав його бити і довелося застосувати травматичний пістолет. Батько хлопчика, у свою чергу, каже, що просто хотів вмовити залишити сина на вихідні.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно батька 8-річного хлопчика, який тероризував однокласників та вчителів, оштрафували, звинувативши у неналежному вихованні. Дитину забрали з родини, хлопчик перебуває у реабілітаційному центрі.
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