У Львові соцслужбовець застосував зброю проти батька, який не хотів повертати сина до притулку (відео)

Чиновник прийшов дізнатися, чому дитину вчасно не повернули до притулку. Батько не хотів віддавати сина. А далі свідчення обох різняться - соцпрацівник запевняє, що п'яний чоловік почав його бити і довелося застосувати травматичний пістолет. Батько хлопчика, у свою чергу, каже, що просто хотів вмовити залишити сина на вихідні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно батька 8-річного хлопчика, який тероризував однокласників та вчителів, оштрафували, звинувативши у неналежному вихованні. Дитину забрали з родини, хлопчик перебуває у реабілітаційному центрі.