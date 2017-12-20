Журналісти дізналися про подальшу долю 8-річного хлопчика, який тримав у страху всю школу (відео)

Батька 8-річного хлопчика Артура Романа Полонського оштрафували на 51 гривню та звинуватили у неналежному вихованні.

Близько місяця тому Артура примусово забрали з родини. Він нині перебуває у реабілітаційному центрі. Журналісти дізналися, як він там поводиться і як рішення суду вплине на долю хлопчика.

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У суді батько стверджував, що всі відео - зрежисовані, а школа навмисне провокувала його сина Артура, аби той захищався.

"Після того, як Артур починає бити дітей або дорослих, він повертається і каже: "Вам все одно ніхто не повірить, і тато з вами зустрінеться у суді", - розповіла під час засідання завуч школи.

На думку суду, батько неналежно виховує свого сина, про це ж говорять й у реабілітаційному центрі.

"Є шанс, що буде інклюзивна освіта, навряд чи це буде в класі серед багатьох дітей", - розповіли у центрі про подальшу долю Артура.

Як повідомляв УНІАН, у Києві школяра, який тероризував учнів і вчителів, соціальні працівники забрали від батька і бабусі та відвезли на реабілітацію.