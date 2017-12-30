З приміщення пошти у Харкові вивели жінок і дітей, чоловіки залишаються в заручниках

З будівлі пошти у Харкові вивели жінок і дітей, чоловіки залишаються в заручниках.

Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

"Щойно глава СБУ доповів президенту про звільнення трьох заручників в Харкові. Це троє жінок і двоє дітей", - написав Цеголко в Twitter.

У той же час, за інформацією місцевих ЗМІ, в заручниках все ще залишаються чоловіки.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 грудня, у Харкові чоловік захопив відділення «Укрпошти» на вулиці Шевченка, коли там перебували люди. Зловмисник заявив, що на нього прикріплена вибухівка, яку він готовий застосувати.

Пізніше з'явилася інформація, що чоловік взяв у заручники дев'ятеро дорослих і двох дітей.