Водій на швидкості влетів у бетонний знак "Чернівці" - врятувати чоловіка не вдалося (фото)

У Чернівцях вночі 2 січня сталася ДТП із загиблим. Близько четвертої години водій легкового автомобіля на в'їзді до міста з поки що невстановлених причини на швидкості влетів у бетонний знак "Чернівці".

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Від удару автівка перекинулась, кам'яну конструкцію було зруйновано, а водія притисло перевернутим автомобілем. Про це повідомляє ТСН.

Патрульні поліцейські витягли водія з понівеченого авто. Утім медикам швидкої допомоги, що також прибули на виклик, врятувати його не вдалося - внаслідок удару в бетонну стіну 37-річний місцевий мешканець отримав травми, які несумісні з життям.

Як повідомляв УНІАН, у місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив 21-річну жінку, яка йшла по тротуару з дворічною донькою в колясці.