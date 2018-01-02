У Хмельницькій області автомобіль збив 21-річну матір з дитиною, жінка загинула на місці (фото)

В місті Шепетівка Хмельницької області автомобіль Mersedes збив 21-річну жінку, яка йшла по тротуару з дворічною донькою в колясці. Про це повідомляє видання "Шепетівка".

"Машина мчала з такою швидкістю, що налетіла на пам'ятний знак 400-річчя Шепетівки", – йдеться в повідомленні.

Мати загинула на місці ДТП, дитину доставили в реанімацію.

Водій кинув автомобіль і зник з місця аварії, його шукає поліція.