Як убили Ноздровську: ЗМІ дізналися подробиці трагедії під Києвом

На тілі правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої знайшли 1 січня, було кілька ножових поранень.

На Ірині був тільки бюстгальтер. На шиї – колото-різані рани. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на джерело.

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Тіло жінки виявили у річці Кізка біля с. Демидів Вишгородського району Київської області. О 12 годині місцевий житель зателефонував до поліції й повідомив про страшну знахідку.

Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.

Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.

1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.