Як убили Ноздровську: ЗМІ дізналися подробиці трагедії під Києвом
У ділянці шиї Ноздровської, за інформацією ЗМІ, були колото-різані рани.
На тілі правозахисниці Ірини Ноздровської, тіло якої знайшли 1 січня, було кілька ножових поранень.
На Ірині був тільки бюстгальтер. На шиї – колото-різані рани. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на джерело.
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Тіло жінки виявили у річці Кізка біля с. Демидів Вишгородського району Київської області. О 12 годині місцевий житель зателефонував до поліції й повідомив про страшну знахідку.
Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Вона зникла на шляху з Києва в с. Демидів Вишгородського району. 1 січня її знайшли мертвою.
Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, що на момент ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння.
1 січня затриманий колишній наречений вбитої Ірини Ноздровської Віталій Сергєєв відмовився дати свідчення.