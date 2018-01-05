Як вбили юристку Ноздровську: поліція відтворила хід подій (відео)

Правоохоронцям, які розслідують вбивство юристки Ірини Ноздровської, вдалося частково відновити хід подій того фатального дня. Крім того, на місці злочину поліція зробила декілька важливих знахідок, які можуть допомогти розкрити справу.

Про це розповів в інтерв'ю "Обозревателю" перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

За словами Аброськіна, правоохоронці повністю відтворили шлях руху Ірини Ноздровської перед вбивством від місця її роботи в Києві і до місця виявлення тіла.

"Вона вийшла на метро "Героїв Дніпра", сіла, швидше за все, в маршрутне таксі і доїхала практично до свого будинку. Використовуючи наші технічні можливості, ми відстежили її пересування. Встановили час, який це зайняло. І тепер розуміємо, коли приблизно настала смерть... Можу сказати, що увечері 29 грудня. Остаточний і точний час – тільки після проведення комплексної експертизи", - повідомив правоохоронець.

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"Можу точно сказати, що близько 17-ої години Ірина розмовляла з матір'ю, через пару хвилин було зафіксовано ще одне з'єднання – тоді Ірина сказала, що не може зараз розмовляти. Це була її остання розмову з рідними. Ми зафіксували роботу мобільного телефона Ноздровської майже до 19 годин 29 грудня. Тобто він був увімкнений", - зазначив він.

У поліції вважають, що Ірина доїхала від метро додому, де її могли чекати, або ж вона їхала разом з убивцею.

Аброськін підтвердив, що тіло жінки знайшли в річці, їй завдали більше десяти ножових поранень. Ірина була роздягнена, на ній був тільки бюстгальтер.

"Чому роздягнена? Можна припустити, що злочинець позбавився можливих слідів, щоб ми не "отримали" ДНК вбивці. Також можливо, що він хотів вступити з Іриною в статевий зв'язок. Одягу Ноздровської ми ще не виявили", - сказав він.

"На місці працювали водолази, на дні річки знайшли різні комплекти ножів – вони були упаковані. Як вони там опинилися – питання. Знайшли окремо ще один ніж, але за розміром леза жоден із цих ножів не підходить. Вони не знаряддя злочину. Але робота триває й огляд території біля місця злочину теж. У воді ми знайшли один мобільний телефон Ірини. Знайшли чохол від її другого телефона – там же, під водою (поки немає самого апарата). Знайшли одяг, але не Ірини – вона в той день була в дублянці", - повідомив перший заступник Нацполіції.

За його словами, стверджувати, що вбивство сталося саме біля річки – поки рано.

"Можливо, туди вже привезли мертву жінку й скинули тіло у воду. 29 грудня, коли загинула Ірина, в річці був великий потік води й схоже, що тіло віднесло до місця виявлення", - додав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки с. Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла за три дні до цього, виявили в місцевій річці.

Як написала в Facebook журналіст Ганна Молчанова, Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Дмитро Россошанський.

За словами Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП. Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління НПУ в Київській області. За попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від численних колото-різаних ран.