У Житомирській області затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку (фото)

У місті Новограді- Волинському Житомирської області сьогодні поліцейські затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 9-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області, чоловіка затримали сьогодні, 5 січня.

"Цього виродка сьогодні у Новограді-Волинському затримали поліцейські за спробу зґвалтування 9-річної дівчинки. Повідомлення до поліції надійшло близько півдня (!). Випадкові перехожі помітили недвозначну ситуацію і вчасно втрутилися. Затриманого негідника передали поліцейським, які негайно прибули за викликом",- написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області В'ячеслав Печененко.

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"За наявною інформацією, цей виродок наркозалежний. Поліція клопотатиме про його тримання під вартою", - зазначив Печененко.

За скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 152 (замах на зґвалтування) Кримінального кодексу України, підозрюваного затримано і поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.