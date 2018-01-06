У Краматорську 18-річний юнак задля розваги вчинив 27 підпалів за місяць

У Краматорську затримано 18-річного хлопця, який заради розваги за місяць вчинив 27 підпалів.

Як повідомляє поліція Донецької області, потрапляючи до під'їздів, затриманий розводив вогнище на сходовому майданчику, горищі чи в підвалі.

Читайте такожФранцузького пожежника звинуватили в семи умисних підпалах

Як хлопець зізнався правоохоронцям, головною метою для нього було спостерігання за пожежею. Якщо полум'я згасало, то він повертався й повторював спробу підпалу. При цьому те, що від його дій можуть загинути люди, його зовсім не турбувало.

Зловмисник завжди знаходився поблизу пожежі й уважно стежив за діями випадкових свідків та співробітників ДСНС, що прибували на виклик.

Діючи майже щодня, хлопець протягом місяця скоїв 27 підпалів - тільки дивом при цьому ніхто не постраждав. Подальшу його діяльність припинили поліцейські.

За вказаними фактами слідчими Краматорського відділу поліції розпочато досудове розслідування з кваліфікацією - ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним шляхом). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.