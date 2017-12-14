Хвиля підпалу автомобілів: на подвір'ї рівнянина згорів Mercedes GL 500 (фото)
За попередньою версією, причина пожежі, яка повністю знищила автомобіль Mercedes-Benz GL 500, - підпал.
У Рівному близько 2-ї години ночі 14 грудня внаслідок пожежі знищено автомобіль Mercedes-Benz GL 500 та пошкоджено частину приватного будинку.
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Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, пожежа виникла на вулиці Хліборобів, вогнем повністю знищено автомобіль Mercedes-Benz GL 500 та частина двоповерхового приватного будинку, які належать 40-річному рівнянину.
Рятувальники ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, причина пожежі - підпал. Поліцейські з’ясовують усі обставини події.
Це вже не перший подібний інцидент у грудні. Як повідомляв УНІАН, у ніч на 1 грудня у Рівному невідомі вщент спалили Audi Q7 на подвір'ї підприємця. 7 грудня у Харкові спалили автомобіль судді. 13 грудня в Одесі біля управління міськради невідомі "коктейлем Молотова" підпалили Lexus чиновника.