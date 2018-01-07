У центрі Запоріжжя вантажівка поїхала на червоне світло і протаранила швидку з пацієнтом (фото)

У неділю, 7 січня, на центральному проспекті Запоріжжя зіткнулися вантажівка і машина швидкої допомоги, яка везла хворого. Про це повідомляє місцевий сайт 061.ua з посиланням на медиків і поліцію.

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За словами голови профспілки медиків Анатолія Сидоренка, о 1:35 його колеги-медики везли пацієнта до лікарні, коли вантажівка поїхала на червоне світло, через що автомобілі зіштовхнулися. Медики викликали ще одну машину швидкої допомоги, щоб госпіталізувати хворого.

Як розповіла прес-офіцер патрульної поліції Юлія Шеймухова, ДТП сталася на перехресті проспекту Соборної та проспекту Металургів.

В автомобіль швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer врізалася вантажівка МАН. Водій, молодша медсестра, фельдшер і пацієнт дістали тілесні ушкодження різної тяжкості – їх забрали до лікарні.