Підозрюють колишнього чоловіка: з'явилися фото жінки, облитої кислотою в Дніпрі

У мережі з'явилися фотографії облитої кислотою жительки Дніпра Любові Махаринець, на яку, можливо, напав її колишній чоловік.

Фото на своїй сторінці у Facebook опублікував її нинішній чоловік Оліас Барко.

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"Кислота їй в обличчя... Хто це зробив?.. Колишній чоловік, який погано поводився з нею", - йдеться в його повідомленні.

За словами Барко, жінка почувається набагато краще, й її життю більше не загрожує небезпека, але зір сильно пошкоджено.

Як повідомляв УНІАН, лікарі поки що не беруться прогнозувати терміни одужання облитої кислотою жительки Дніпра Любові Махаринець, яка, можливо, постраждала від рук свого колишнього чоловіка.