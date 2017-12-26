У Дніпрі жінку облили кислотою: підозрюють екс-чоловіка, лікарі прогнозів не дають

Лікарі поки що не беруться прогнозувати терміни одужання облитою кислотою жительки Дніпра Любові Махаринець, яка, можливо, постраждала від рук свого колишнього чоловіка.

Про це розповіла менеджер французького режисера Оліаса Барко, який розписався з постраждалою за тиждень до нападу, передає "Обозреватель".

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"Вона лежить у лікарні. Лікарі кажуть, що динаміка позитивна, але поки рано говорити - потрібно чекати. Через кілька днів ситуація проясниться. На жаль, зараз лікарі нічого конкретного не кажуть", — сказали у режисера.

За словами менеджера, Барко не зустрічався з колишнім чоловіком своєї дружини Андрієм Махаринцем і не бачить у цьому сенсу.

"Нападника було не видно: ніхто не знає, чиїх це рук справа. Але, імовірно, це пов'язано із сім'єю її колишнього чоловіка", — додала менеджер.

Сім'я Махаринца вважається у Дніпрі досить відомою. Його батьки - відомі члени релігійного руху кришнаїтів.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Харкова в ніч на 2 листопада невідомі зловмисники облили кислотою автомобіль Lexus.