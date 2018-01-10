В Одесі з суду евакуювали понад 50 осіб через псевдозамінування
За результатами перевірки вибухових пристроїв не виявлено. З приміщення суду були евакуйовані 53 людини.
В Одесі з будівлі суду сьогодні евакуювали понад 50 осіб через неправдиве повідомлення про мінування.
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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 12.00 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля Малиновського районного суду, що на вулиці Василя Стуса, замінована.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи і психологи.
«За результатами перевірки вибухових пристроїв не виявлено. З приміщення суду були евакуйовані 53 людини», - повідомили у відділі.
Наразі встановлюється особа того, хто телефонував, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.