В Одесі з суду евакуювали понад 50 осіб через псевдозамінування

В Одесі з будівлі суду сьогодні евакуювали понад 50 осіб через неправдиве повідомлення про мінування.

Читайте також"Мінером" електрички "Київ-Фастів" виявився нудьгуючий киянин

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 12.00 по спецлінії «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля Малиновського районного суду, що на вулиці Василя Стуса, замінована.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, кінологи і психологи.

«За результатами перевірки вибухових пристроїв не виявлено. З приміщення суду були евакуйовані 53 людини», - повідомили у відділі.

Наразі встановлюється особа того, хто телефонував, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.