У Житомирі нетверезий водій переїхав патрульного поліцейського, травмувавши його

У центрі Житомира нетверезий водій серйозно травмував патрульного поліцейського.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області, подія сталася сьогодні у центрі міста.

«15 січня уночі нетверезий водій автомобіля Honda Accord під час оформлення відповідних адміністративних матеріалів травмував патрульного. 33-річний кермувальник, намагаючись втекти з місця, скоїв наїзд на поліцейського, у результаті чого той отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Тож нині водієві, окрім адміністративної відповідальності, доведеться відповідати ще й за насильство щодо працівника правоохоронного органу. Частина 2 ст. 345 (КК України - УНІАН) передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років», - написав на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вячеслав Печененко.

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Щодо зловмисника відкрили криімнальну справу, а постраждалого доставили до лікарні.

За попередніми даними, у нього виявили після травмування струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму і численні забої.

Розслідування справи триває.