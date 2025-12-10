Президент США знову висловив думку, що настав час закінчити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні. Про це пише Clash Report.

"Зеленському потрібно бути реалістом. І я здивований, як давно в Україні вже не було виборів", - сказав він.

За його словами, нібито 82% українців вимагають укласти мирнок угоду з РФ (невідомо, звідки він узяв таку статистику - УНІАН).

"Вони хочуть, щоб угода була укладена. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", - заявив Трамп.

Він також стверджує, що в Україні "величезна проблема з корупцією", додавши:

"Це не кидання тіні на когось. Люди запитують: коли будуть вибори? Чи будуть вони взагалі? Чи вони просто збираються продовжувати так далі?".

Також президент США знову висловив думку, що настав час закінчити війну в Україні.

"Час завершити цю війну, і я думаю, що її можна залагодити. Але для танго потрібні двоє", - зазначив політик.

Трамп заявив, що лідери Європи хочуть зустрічі з представниками України та США у вихідні. Він додав, що США "хочуть знати деякі речі" перед зустріччю і "не хочуть витрачати час".

Заява Трампа про вибори

Раніше Трамп сказав, що в Україні необхідно провести вибори.

"Вони використовують війну, щоб не проводити вибори, але я думаю, що український народ повинен мати такий вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто б переміг. Але в них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія", - заявив він.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками Верховної Ради України на тему виборів в Україні.

"Я не допущу жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, зокрема ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні - про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне запитання і на кожен сумнів. Це непросто, але тиск у цьому нам точно не потрібен", - зазначив він.

