Автори звіту мають сумніви, що Путін наважиться на масштабну мобілізацію.

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, готує таємну мобілізацію резервістів, аби компенсувати вичерпання ресурсу добровольців для участі у війні проти України.

Про це сказано в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики дійшли такого висновку у звʼязку з новим указом правителя РФ від 8 грудня. Документ дозволяє призов невизначеної кількості резервістів на обовʼязкову службу і проходження "військових зборів" у 2026 році.

При цьому автори звіту мають сумніви, що Путін наважиться на масштабну мобілізацію. Найімовірніше, він піде шляхом вербування резервістів на постійній основі.

"Указ від 8 грудня, ймовірно, дасть змогу Кремлю таємно мобілізувати членів свого стратегічного неактивного резерву", – йдеться в повідомленні.

Примітно, що цим указом не встановлюються жодні обмеження щодо використання неактивних резервістів у бойових операціях. Це "дозволяє Кремлю призивати та визначати використання неактивних резервістів під час або після військових зборів", пишуть в Інституті вивчення війни.

"Призов резервістів на обов’язкову службу може дозволити Кремлю з меншими витратами сформувати війська і демобілізувати військовослужбовців, мобілізованих у 2022 році, але, ймовірно, створить для Кремля більш серйозні політичні ризики", – додають аналітики.

Мобілізація в Росії

8 грудня Путін підписав указ про призов резервістів на військові збори в 2026 році. На збори мають зʼявитися і ті, хто перебуває в запасі Міністерства надзвичайних ситуацій Росії та Росгвардії.

Примітно, що зміст двох пунктів в оприлюдненому документі є прихованим.

У липні The Times писало, що Росія відправляє на фронт викрадених в Україні дітей. Багато з них потрапляють до лав російської армії після досягнення 18-річного віку.

