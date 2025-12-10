Камишина можуть призначити керівником проєктів спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

Радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишин складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента і в наглядовій раді "Укрзалізниці".

За словами співрозмовників видання, після звільнення з "Укрзалізниці" Камишин може отримати нову посаду в оборонній сфері.

"Це ще остаточно не оформлено. Але він іде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", - заявило журналістам джерело в уряді.

Відео дня

Співрозмовники видання також розповіли, що Камишина можуть призначити керівником проєктів спільного виробництва зброї із західними партнерами України.

У виданні зазначили, що Камишин у наглядовій раді "Укрзалізниці" відповідав за координацію діяльності з іншими органами влади. До переходу в Офіс президента він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Олександр Камишин - інші новини

Нагадаємо, що Олександр Камишин народився у 1984 році в місті Черкаси. Він здобув вищу освіту в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (спеціаліст з комп'ютерних наук) та Міжнародному університеті фінансів (спеціаліст з фінансів).

Із серпня до жовтня 2021 року Камишин був виконувачем обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця", а у 2021-2023 обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". У березні 2023 року його призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

У 2024 році президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Камишина своїм позаштатним радником.

Також у 2024 році Кабмін призначив Камишина членом наглядової ради "Укрзалізниці". Незабаром після опублікування розпорядження він заявив, що вірить у те, що "його досвід допоможе українській залізниці стати найкращою у світі".

Вас також можуть зацікавити новини: