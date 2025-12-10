Радник президента України Володимира Зеленського зі стратегічних питань Олександр Камишин складає свої повноваження члена наглядової ради "Укрзалізниці". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, в Офісі президента і в наглядовій раді "Укрзалізниці".
За словами співрозмовників видання, після звільнення з "Укрзалізниці" Камишин може отримати нову посаду в оборонній сфері.
"Це ще остаточно не оформлено. Але він іде через нову посаду в оборонці. Цікаво, що робота може бути не в Україні", - заявило журналістам джерело в уряді.
Співрозмовники видання також розповіли, що Камишина можуть призначити керівником проєктів спільного виробництва зброї із західними партнерами України.
У виданні зазначили, що Камишин у наглядовій раді "Укрзалізниці" відповідав за координацію діяльності з іншими органами влади. До переходу в Офіс президента він очолював Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.
Олександр Камишин - інші новини
Нагадаємо, що Олександр Камишин народився у 1984 році в місті Черкаси. Він здобув вищу освіту в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" (спеціаліст з комп'ютерних наук) та Міжнародному університеті фінансів (спеціаліст з фінансів).
Із серпня до жовтня 2021 року Камишин був виконувачем обов'язків голови правління АТ "Укрзалізниця", а у 2021-2023 обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці". У березні 2023 року його призначили міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
У 2024 році президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Камишина своїм позаштатним радником.
Також у 2024 році Кабмін призначив Камишина членом наглядової ради "Укрзалізниці". Незабаром після опублікування розпорядження він заявив, що вірить у те, що "його досвід допоможе українській залізниці стати найкращою у світі".