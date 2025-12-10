Аналіз навігаційних треків суден, які перебували в ті самі години в районах активності дронів, виявив разючі збіги.

Сліди невпізнаних дронів над Німеччиною ведуть до вантажних суден на Балтиці, пов'язаних із Росією. Про це свідчать дані спільного розслідування німецьких видань Bild і Die Welt.

У розпорядженні редакцій опинилися секретні звіти німецьких силових відомств, згідно з якими з початку року було зафіксовано 1072 інциденти з 1955 нерозпізнаними дронами.

Зазначається, що найчастіше дрони пролітали над військовими об'єктами Бундесверу, полігонами НАТО і критичною інфраструктурою, причому в низці випадків йшлося про групові польоти. Аналіз навігаційних треків суден, які перебували в ті самі години в районах активності дронів, виявив разючі збіги.

Один із прикладів - російський суховантаж Lauga, недалеко від якого 16 травня німецькі поліцейські помітили сім дронів. Через кілька днів судно прибуло до Бельгії, де його оглянули, але нічого не знайшли. До цього Lauga довго стояла в сирійському місті Тартус, де розташована велика російська військова база, а після перевірки попрямувало до Санкт-Петербурга, до терміналу, пов'язаного з "Росатомом", який має у своєму розпорядженні власні дрони.

Важливо, що схожі ситуації склалися із суднами HAV Snapper і HAV Dolphin, які формально належать норвезькій компанії, але багаторазово проходили обслуговування на верфі "Преголь" у Калінінграді - підприємстві, пов'язаному з російськими військовими структурами.Саме в періоди курсування двох цих кораблів Німеччина фіксувала "масові рої дронів" над Кільською бухтою, де розташовані підприємства ThyssenKrupp Marine Systems та інші військові об'єкти.

При цьому екіпаж HAV Dolphin виявився повністю російським. Європейські спецслужби заявили, що розглядають HAV Snapper і HAV Dolphin як "судна, що з високою ймовірністю діють в інтересах Росії".

Дрони над Європою

7 грудня в Нідерландах піднімали в небо два винищувачі F-35 після повідомлення про виявлення невідомого безпілотника в повітряному просторі країни. При цьому в Міноборони зазначили, що цей об'єкт не становив безпосередньої загрози.

