В одному з позовів компанії звинувачували у "внутрішній корпоративній недбалості".

Відомі на весь світ виробники мікрочипів Intel Corp., Advanced Micro Devices Inc. (AMD) та Texas Instruments Inc. отримали серію судових позовів. Їх звинувачують у тому, що вони не змогли утримати свою технологію від використання в російській зброї, яку Москва застосовує для вбивств цивільних в Україні.

Про скандал розповідає видання Bloomberg. Згідно з одним із пʼяти позовів, поданих до окружного суду в Техасі, ці компанії, а також компанія, що належить Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета, продемонстрували "навмисну необізнаність", коли треті сторони перепродавали Росії чипи. Ця продукція підпадає під санкції США, оскільки використовується для виготовлення дронів і ракет.

Позови було подано Мікалом Воттсом та відомою юридичною фірмою Baker & Hostetler від імені українських цивільних осіб. У них згадуються 5 російських атак по Україні у період між 2023 і 2025 роках, жертвами яких стали десятки людей.

Зазначається, що в одній з атак Росія застосувала іранські дрони з компонентами, пов'язаними з Intel і AMD. В інших обстрілах були випущені російські крилаті ракети Х-101 і балістичні ракети "Іскандер". І, за словами Воттса, ці компанії знають, що їхня технологія потрапляє до Росії.

Видання нагадує, що раніше AMD та Intel заявляли, що повністю дотримуються вимог санкцій, а також припинили діяльність у Росії після початку повномасштабної війни РФ проти України. Під час надання свідчень у Конгресі США аналогічну заяву зробив Шеннон Томпсон з Texas Instruments Inc.

В одному з судових позовів також сказано, що ці компанії "дозволили незаконне перенаправлення напівпровідникових компонентів відповідачів, у тому числі передбачуваними третіми сторонами, до Росії та Ірану та їх використання у високоточних боєприпасах і дронах, що застосовуються проти цивільного населення".

Минулого року розслідування Bloomberg News показало, що тривалі санкції та експортний контроль все ж не змогли утримати чипи від AMD, Intel, Texas Instruments та інших компаній від потрапляння до російських військових компаній. Уряд США не раз попереджав виробників, що вони мають докладати більше зусиль, аби зупинити постачання мікросхем до Росії. Сенатор-демократ Річард Блюменталь раніше казав, що компанії "об'єктивно і свідомо не запобігають тому, щоб Росія отримувала вигоду від використання їхніх технологій".

Позов також було подано проти компанії Mouser Electronics, що базується в Менсфілді, штат Техас. Її Berkshire придбала в 2007 році, коли купила материнську компанію Mouser, TTI Inc.

Mouser звинувачують в сприянні передачі мікросхем, виготовлених Intel, Texas Instruments та іншими компаніями, підконтрольним російським проксі-компаніям. В одному з позовів наголошується, що рішення та логістичні операції цієї компанії "були істотною внутрішньою складовою неправомірних дій, які, як можна було передбачити, сприяли заподіяння шкоди позивачам за кордоном".

Зазначається, що через війну висунення звинувачень в українській судовій системі було неможливим. Тому справи були порушені в Техасі, адже як свідчать судові документи, компанії-виробники мікросхем і Mouser або базуються там, або мають значні операції в цьому штаті.

Західні компоненти у російській зброї

Попри санкції, в російському озброєнні, яким ворог атакує українські міста, виявляють тисячі компонентів західного виробництва. Президент України Володимир Зеленський у жовтні розповідав, що йдеться про деталі з компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів.

У квітні 2025 року в ГУР повідомляли, що у російській зброї вперше було виявлено компоненти індійського виробництва.

