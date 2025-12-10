Найчастіше такими послугами користуються заможні західні пенсіонери, але не лише вони.

Ринок житлової нерухомості дивує космічними цінами. На цьому тлі не дивно, що людям з грошима вже пропонують постійно жити на круїзному лайнері. Для декого це навіть дешевше, ніж жити на суходолі.

Як пише The Independent, днями було анонсовано побудову нового розкішного судна, пасажири якого зможуть постійно проживати на борту, замість звичайних короткотривалих круїзів.

Проект запускає круїзна компанія Villa Vie Residences під робочою назвою Project Lumina. Очікується, що вартість каюти з видом на океан стартуватиме від 540 тисяч доларів. Більш дорогі каюти-люкс коштуватимуть вже 900 тисяч доларів.

Деталі щодо нового корабля, включаючи його назву, особливості конструкції та дату спуску на воду обіцяють оприлюднити пізніше.

Крім того Villa Vie Residences вже зараз пропонує пасажирам придбати, або орендувати до кінця життя каюту на борту свого круїзного лайнера Odyssey. Для клієнтів у віці 75-79 років така оренда "до кінця життя" стартує від 190 тисяч доларів. Причому вартість такої "довічної" оренди є тим меншою, чим старшим є клієнт.

Варто зазначити, що такі ціни є фантастичними лише з погляду пересічного українця. За західними мірками ціни є відносно адекватними. У великих містах, таких як Лондон, Париж чи Нью-Йорк вартість стандартної двокімнатної квартири може коливатися від 500 тисяч до 1 млн доларів в залежності від району розташування. Річна вартість оренди такої квартири може сягати від 30 до 50 тисяч доларів.

